Sposo investe damigella al matrimonio a Cancun, il video diventa virale

Matrimonio con incidente. A Cancun, in Messico, lo sposo ha investito una delle damigelle. Stava guidando una golf car con a bordo la sposa, ma ha perso il controllo. L'auto non si è fermata ed ha colpito una delle invitate. La vittima, la ragazza con il vestito rosso, è letteralmente volata in aria: con l'appresione di tutti gli invitati. Il video, caricato su TikTok dall'account adsss_23, è diventato subito virale.

Sposo investe damigella al matrimonio, il video virale

Ora, però, il filmato è stato rimosso dall'account. Ma è continuato a circolare sui social. «Quella con il vestito rosso è la suocera», ha ironizzato un utente. Mentre altri hanno paragonato la scena a una delle riprese di Fast&furios.