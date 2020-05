Sputa negli occhi della poliziotta durante l'arresto, lei scoppia in lacrime: «Ho paura per il coronavirus». Il video choc

Ultimo aggiornamento: 22:29

Momenti di panico per unanelin piena emergenzaLa donna non è riuscita a trattenere le lacrime dopo che un uomo ammanettato le ha sputato negli occhi. Undiffuso in rete mostra queste immagini choc.risponde alle domande dei colleghi rassicurandoli, ma ammette la paura di aver contrattoIl 41enneè stato fermato dalla polizia dopo aver aggredito un vicino di casa. È stato bloccato davanti al suo appartamento e ha sputato sangue dalla bocca con il chiaro intento di colpire uno dei poliziotti in azione. Il filmato è stato ripreso da una bodycam. Per terra si vede chiaramente una mascherina chirurgica che resta inutilizzata.Un altro poliziotto lo mette fuori gioco facendolo inginocchiare sul pavimento. «Mi ha preso negli occhi, sto bene, sono solo preoccupata per il coronavirus», risponde Napier. L'assalto è avvenuto alo scorso 18 aprile. Fortunatamente la poliziotta non è stata contagiata e ha continuato a lavorare., che soffre di schizofrenia ed è bipolare, ha dei precedenti per aggressioni alle forze dell'ordine e potrebbe essere condannato, come riporta il Daily Mail.