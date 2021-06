Stefania Sandrelli compie 75 anni: «Ho la stessa età della Repubblica e vivo d'amore»

Oggi sono 75. E lei la mette così: «Mi considero fiera di avere la stessa età della Repubblica italiana, della Costituente, del voto alle donne». Stefania Sandrelli ha la risata contagiosa che risuona nel suo appartamento situato in un condominio immerso nel verde della via Cassia e ora trasformato nel quartier generale del suo lavoro: carte sparse, telefoni che squillano, via vai di collaboratori. «Non ho un attimo di tregua», confessa con...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati