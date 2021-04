Stefano Bongarzone morto a 55 anni, il ricordo di Rita Dalla Chiesa: «Rimarrai nell'anima dopo 30 anni»

La morte per Stefano Bongarzone è arrivata a soli 55 anni. L'hairstylist e make-up artist romano è scomparso nella mattina di mercoledì. Punto di riferimento da 15 anni per la sua clientela del quartiere Trieste-Salario, era diventato un volto noto anche in tv grazie ad alcune apparizioni in programmi Rai come "Costume e Società".

A ricordarlo attraverso un affettuoso post su Facebook è stata anche Rita Dalla Chiesa, sua amica di lunga data. «Nessuno dovrebbe mai perdere un amico come te. Noi due in camerino, noi due nella vita, noi due nelle risate, noi due nelle confidenze, nelle canzoni e nei concerti di Gianna Nannini. Noi due nei litigi e nelle telefonate a notte fonda. Noi due davanti al Festival di Sanremo. Noi due per trent’anni insieme. Io con i miei casini e tu con i tuoi. Con gli amori persi e poi ritrovati. I tuoi consigli che non seguivo mai. Laura, Marzio e Manfredi, le tue grandi certezze. Eri la mia cassaforte amica. Sei e rimarrai nell’anima, Stefano».