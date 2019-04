Stefano De Martino, il docufilm sulla sua vita: «Mi piace Belen, ma come potrò mai conoscerla?»

Venerdì 19 Aprile 2019, 17:06 - Ultimo aggiornamento: 19-04-2019 18:31

«Quando ero ragazzo dissi che mi piaceva Belen», a parlare è Stefano De Martino, lo stesso che poi qualche anno dopo avrebbe sposato la showgirl argentina. Il ballerino si racconta in un docufilm prodotto da Willy the Whale per Discovery Italia e in onda venerdì 19 aprile alle 22.20 su RealTime (canale 31). Si chiama “Stefano De Martino - su di me” e ripercorre i momenti più importanti della sua vita.Dalla città dove è nato e cresciuto, Torre Annunziata, fino al talent Amici che lo ha lanciato nel mondo dello spettacolo, per arrivare a Made in Sud, dove sta lavorando nella veste inedita di conduttore. La carriera di De Martino è stata in rapida ascesa. E la vita sentimentale non è stata da meno. Si è legato a Belen, la donna dei suoi sogni, e da lei ha avuto il figlio Santiago. Dopo un periodo di separazione, i due sono tornati insieme.Un suo vecchio datore di lavoro ha raccontato che quando iniziò a fare i provini per Amici, il personaggio famoso dell’epoca era Belén. «Stavamo parlando delle donne più belle e lui diceva: a me piace Belén, e io ho detto: può essere che la conoscerai 'sta Belén». De Martino a quel punto sorrise e disse «Seeee, come la conosco 'sta Belén? Noi stiamo a via Vesuvio». Intervistato oggi aggiunge: «Ma ti rendi conto come è strana la vita!?»