Stefano De Martino, lo speciale rapporto col figlio Santiago: «Gli faccio sempre sorprese»

Padre presente e premuroso, Stefano De Martino è molto legato al figlio Santiago. L’ex ballerino di Amici, oggi conduttore, mostra il suo affetto per il figlio, avuto quasi nove anni fa dall’ex moglie Belen Rodriguez. Anche se non vivono più sotto lo stesso tetto, Stefano e il bambino sono inseparabili.

In un’intervista al settimanale "Tele Sette", Stefano De Martino ha spiegato cosa fa per sorprendere il suo erede, che sta crescendo forte, allegro e spensierato: «Io quando voglio sorprendere Santiago lo vado a prendere a scuola senza avvisarlo oppure lo porto a fare piccoli viaggi, solo io e lui».

Stefano De Martino ha definito Santiago un meraviglioso dono della natura. Intelligente, creativo e molto sensibile, con una grande passione per il disegno. Il 32enne ha inoltre confidato che appena può porta il figlio a Napoli, la città dove De Martino è nato e cresciuto, per far conoscere al bambino le sue origini partenopee.