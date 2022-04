Ore delicate per l’ex portiere della Juventus e della Nazionale Stefano Tacconi (64 anni), ricoverato presso il reparto di neurochirurgia dell’ospedale di Alessandria (dopo un primo ricovero al pronto soccorso di Asti) e in prognosi riservata a causa di un malore accusato tra venerdì notte e questa mattina. Proprio in mattinata era atteso ad un evento ad Asti, ma non si è presentato, in serata probabilmente sarà diramato un bollettino sulle sue condizioni da parte dell’ospedale di Alessandria. Quattro figli e una carriera indimenticabile con la maglia della Juventus, anni in cui ha vinto tutto in 9 stagioni. Più complicato il suo rapporto con l’azzurro, ora l’Italia fa il tifo per lui.

In aggiornamento