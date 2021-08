Le era stata diagnosticata la sindrome dell'ovaio policistico, ma poi è rimasta incinta con l'aiuto di un farmaco per la fertilità: non di un solo bambino, ma di ben cinque gemelli. È l'incredibile storia della 28enne Brenda Raymundo e suo marito Alejandro che, per anni, hanno cercato di avere una famiglia e quasi erano rassegnati all'idea che non sarebbero mai diventati genitori.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati