Riceve per errore uno stipendio da 225mila euro, colf prende i soldi e scappa

Mercoledì 31 Luglio 2019, 19:18 - Ultimo aggiornamento: 31-07-2019 21:10

Prendi i soldi e scappa. A volte la realtà supera la fantasia, come nel caso della giovane fuggita dopo che le avevano accreditato per sbaglio unoLa 27enne,, è scappata inpur di non restituire il denaro, ma doveva approdare in un'aula di tribunale inEra attesa aper partecipare all'udienza relativa al caso, ma di lei nessuna traccia: «Sembra che non abbia ricevuto la citazione in tempo», fa sapere un portavoce del tribunale.Il caso va avanti da oltre un anno. A giugno 2018 , la donna ha ricevuto per errore uno stipendio da 225.285 euro al posto del consueto mensile daIl datore di lavoro, ovviamente, si è reso conto del disguido e ha chiesto alla dipendente di restituire il denaro. La ragazza, però, non ha risposto. Ha preso tempo e ha tentato anche di ricattare il datore di lavoro, che si è rivolto alle autorità.La donna, quindi, è già stata sanzionata con unaIn attesa di fissare una nuova udienza, però, dal conto corrente della ragazza sono spariti circa 100.000 euro, evaporati attraverso una serie di operazioni difficilmente tracciabili.