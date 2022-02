Studenti manganellati, J.Ax: «Per non farsi picchiare dovevano manifestare col braccio teso»

«Per non farsi picchiare dovevano manifestare col braccio teso». È durissimo il cantante J.Ax nel condannare quanto accaduto durante le manifestazioni degli studenti a Torino, Roma e Milano, scesi in piazza dopo la morte di Lorenzo Parelli, il 18enne deceduto mentre terminava il suo stage/ tirocinio. In un video su Instagram, il cantante è furioso per gli scontri e le manganellate ai danni dei giovani studenti. «Manifestazioni totalmente pacifiche di ragazzini di 14,15 e 16 anni, che protestavano perché un loro coetaneo è morto sul lavoro, sono finite con cariche di poliziotti in tenuta da invasione aliena. Perché?», si chiede J.Ax.

Lorenzo Parelli, perché reprimere in quel modo violento manifestazioni spontanee di studenti?

«Non riesco a stare zitto, mi è salito davvero il crimine - prosegue il rapper nel video - Dovrebbe fare incazzare tutti noi perché in realtà coinvolge tutti nostri figli e anche se non li avete coinvolge voi e noi come società». «Nel video si vedono quei ragazzi, che tra l'altro abbiamo rinchiuso per due anni in casa - sottolinea - che partecipano alla vita democratica e politica del paese scendendo in piazza contro le morti bianche, quindi dando una lezione a tutti quei boomer da tastiera, attivisti, che poi non fanno un ca… e rimangono lì sui social».

«Morti bianche che colpiscono anche gli adolescenti italiani e noi come paese come abbiamo accolto la loro scelta? - dice ancora J- Ax- Spaccandogli la testa a manganellate e picchiando ragazzine cadute a terra mentre fuggivano fra il panico generale? Forse per non finire al pronto soccorso avrebbero dovuto marciare col braccio teso come hanno fatto qualche settimana fa a Roma. Stranamente in quei casi non succede mai un c...o anche se quelle persone stanno letteralmente inneggiando a qualcosa che è considerato un crimine in Italia». «Ovviamente per tutti gli imbecilli che sono in ascolto - precisa il rapper ironico - non sto chiedendo che la polizia li carichi ma voglio dire questo: Dopo due anni di Dad che non accenna tra l'altro a finire, è questo il messaggio che vogliamo mandare ai nostri figli?», conclude.