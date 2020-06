Sabato fortunato per la Campania al SuperEnalotto. Nel concorso del 30 maggio è arrivato un altro “5”, stavolta a Serino, in provincia di Avellino. La giocata vincente è stata convalidata nel punto vendita Dal Greco, in via Sala Fontanelle 3 e per il vincitore ci sono 44.391,62 euro. La caccia al Jackpot proseguirà nel concorso di stasera - che anticipa quello della festività del 2 giugno - che metterà in palio 45,7 milioni. L'ultimo "6" è stato centrato lo scorso 28 gennaio, con 67 milioni di euro ad Arcola (La Spezia), mentre in Campania, fa sapere Agipronews, non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia.

