SuperEnalotto, doppio colpo in provincia di Napoli

Sfiorato il grande colpo a Grumo Nevano e Somma Vesuviana. Nella prima estrazione dell'anno con il SuperEnalotto, nei paesi dell'hinterland napoletano sono stati centrati due dei quattro «5» del concorso, a cui sono andati oltre 43mila euro ciascuno.

La schedina fortunata di Grumo, riporta Agipronews, è stata giocata nel Tabacchi Marzano di Corso Mazzini 65/67, mentre quella di Somma è stata convalidata nella Tabaccheria Granato in via Mercato Vecchio, 79B. Il Jackpot nel frattempo, ha raggiunto i 56,1 milioni di euro, secondo premio più alto in Europa e terzo al mondo.



L'ultimo «6» è stato centrato lo scorso 17 settembre, con 66,3 milioni di euro a Montechiarugolo, in provincia di Parma, mentre in Campania il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare.



