La surfista Maya Gabeira cavalca l'onda record di 20 metri e conquista il Guinness

E' tutto uno spettacolo, e quando si formano le onde c'è da aver paura. Ma c'è chi non ha paura e quelle onde le sfida, le cavalca, le surfa, e questa volta è toccato a una donna brasiliana entrara nella storia, anzi nel Guinness dei primati. Estremadura portoghese, a nord di Lisbona e a sud di Porto. Paradiso dei surfisti, una spiaggia immensa, con quel picco di roccia che offre un panorama eccezionale dall'alto, su quelle onde gigantesche. Un cartello accoglie chi arriva con la scritta "Bem-Vindo às Maiores Ondas do Mundo", che non necessita di traduzione.E' tutto uno spettacolo, e quando si formano le onde c'è da aver paura. Ma c'è chi non ha paura e quelle onde le sfida, le cavalca, le surfa, e questa volta è toccato a una donna brasiliana entrara nella storia, anzi nel Guinness dei primati. Maya Gabeira, 31 anni . L'onda che ha dominato era alta 20,72 metri, così è stata stimata. Il record è stato stabilito a gennaio, ma ora l'impresa di Maya è stata ufficializzata e celebrata. Ci vengono da tutto il mondo per cavalcare le onde più alte del pianeta. Si chiama Nazarè, sull'Oceano Atlantico,, 31 anni . L'onda che ha dominato era alta 20,72 metri, così è stata stimata. Il record è stato stabilito a gennaio, ma ora l'impresa di Maya è stata ufficializzata e celebrata.

Ottenere il record del mondo è come un sogno per me, un sogno che ho fatto per un certo numero di anni, da quando ero una bambina che sognava il giorno in cui una donna sarebbe stata premiata con un record mondiale nel surfare le grandi onde

Maya.

Ovviamente dopo l'incidente che avevo avuto a Nazaré nel 2013 (Maya rischiò di annegare durante una competizione: un'onda la travolse e l'atleta perse conoscenza, ndr) , questo sogno sembrava quasi irrealizzabile e ho dovuto lavorare molto duramente per tornare al livello migliore e fino a centrare una stagione così entusiasmante

















Ma i suoi sforzi hanno avuto successo. Maya è stata premiata durante una cerimonia speciale tenutasi a Nazaré. Un record certificato e certificato dal Guinness World Record.



Ha dovuto attendere mesi prima che il suo straordinario record fosse riconosciuti, è stato persino necessario diffondere una petizione firmata da più di 20.000 persone, perché si riteneva che la registrazione di questa impresa femminile disturbasse alcune persone nel mondo del surf.Ma i suoi sforzi hanno avuto successo. Maya è stata premiata durante una cerimonia speciale tenutasi a Nazaré. Un record certificato e certificato dal Guinness World Record.

Martedì 2 Ottobre 2018, 21:29 - Ultimo aggiornamento: 02-10-2018 23:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

» racconta emozionatissima