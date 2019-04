Susanna Messaggio, da valletta in tv a ricercatrice universitaria: «Non mi piace questa tv»

Venerdì 5 Aprile 2019, 19:17 - Ultimo aggiornamento: 05-04-2019 20:39

La doppia, anzi tripla vita di Susanna Messaggio , conduttrice in tv e laureata in Lingue e Padagogia esu marketing e comunicazione. Organizza inoltre convegni e cura rubriche di benessere e salute, guida una società di comunicazione e pr nel settore medico-farmaceutico.Come ha rivelato asu Rai, l'ex valletta di Enzo Tortora e Mike Bongiorno sogna di condurre una trasmissione di benessere e salute. E non le piace molta di questa tv «che non ama la competenza e punta al dolore e al trash; c'è invece bisogno di un ritorno alla leggerezza elegante».Ha cominciato giovanissima e ora che ha 55 anni, dopo tantissima tv, ricorda di aver "sempre portato avanti la mia carriera universitaria e le mie attività parallele. Sono un topo da biblioteca". La Messaggio ha anche detto che non lascerà mai la tv che "vede tanti dottori fare i presentatori di programmi di salute. Peccato però che alcuni non sappiano parlare di salute neanche con l’ausilio del gobbo".