Svindal: «Ho un tumore ai testicoli». L'annuncio choc sui social, poi l'invito alla prevenzione

L'ex sciatore norvegese Aksel Lund Svindal ha un cancro ai testicoli ma, fortunatamente, nel suo caso la prevenzione è stata fondamentale per tenere la situazione sotto controllo, come ha svelato lui stesso oggi pomeriggio, con un lungo post sul suo profilo Instagram. «Le ultime settimane sono state diverse, ma posso dire settimane e non mesi grazie ad un grande aiuto medico, un pò di fortuna e una buona decisione - racconta Svindal, vincitore di due Coppe del Mondo - Sono molto grato al sistema sanitario pubblico in Norvegia: grazie, grazie!».

Svindal, l'annuncio su Instagram

«È della prima buona decisione presa di cui voglio parlare ora - prosegue il post del norvegese - Ho sentito un cambiamento nel mio corpo, non ero sicuro di cosa fosse, o se fosse qualcosa effettivamente, ma ho deciso di farlo controllare. Sono andato da un medico, e sono stato rapidamente trasferito all'ospedale dove hanno confermato quanto si sospettava: cancro ai testicoli. Test, scansioni e interventi chirurgici sono avvenuti molto velocemente. E già dopo la prima settimana sapevo che la prognosi era molto buona. Tutto grazie alla prima decisione di andare dal dottore non appena sospettavo che qualcosa non andava. Sapevi che il cancro ai testicoli è il tipo di cancro più comune per gli uomini sotto i 50 anni? E che non è raro che i pazienti siano giovani sui vent'anni? Non lo sapevo, ma ora lo so. Quello che so anche è che gli uomini non sono bravi a parlare di problemi di salute. E a volte è esattamente quello che devi fare per avere conoscenza, o per prendere quella buona decisione di andare da un dottore».