Tale e Quale, Enrico Brignano assiste all'esibizione di Flora Canto: un dettaglio commuove il web

Sabato 21 Settembre 2019, 15:10 - Ultimo aggiornamento: 21-09-2019 15:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tale e Quale show, Enrico Brignano assiste all'esibizione di Flora Canto. Un dettaglio commuove il web. Il comico romano è stato ospite della seconda puntata dello show di Rai1 condotto da Carlo Conti. Per lui, dunque, l'arduo compito di giudicare la compagna Flora, concorrente del programma.Durante tutto lo show, Brignano ha scherzato tutto il tempo con Giorgio Panariello sul fatto che la moglie fosse la più brava. Ma quando è stato il turno di Flora Canto, l'emozione sul volto del comico è palpabile. Brignano indossa le cuffie per ascoltare meglio la performance - Flora imitava Syria - ma ai fan non sfugge un particolare. «Trovate qualcuno che vi guarda come Brignano guarda Flora», ha scritto un telespettatore su Twitter. Gli occhi del comico infatti brillano durante tutta l'esibizione e il dettaglio commuove il web.A fine puntata, i due piccioncini - che hanno una figlioletta di due anni, Martina - si stringono in un abbraccio e ballano sulle note di Agostino Penna nei panni di Curreri, vincitore della puntata.