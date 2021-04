Tapiro d'oro a Francesco Totti: «Meglio Greta Scarano o Ilary? Non c'è gara...»

Tapiro d'oro a Francesco Totti, il settimo della sua carriera. Domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’oro all'ex capitano della Roma in seguito alle critiche di Antonio Cassano alla serie tv Sky “Speravo de morì prima” dedicata all’ex capitano della Roma. «La serie mi è piaciuta molto poco: l’attore non mi somiglia, inoltre mi dipingono come uno invadente e io non lo sono», aveva...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati