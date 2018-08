Disco di plastica nei tappi delle bottiglie: ecco a cosa serve e perché non c'è sempre

Martedì 14 Agosto 2018, 11:55 - Ultimo aggiornamento: 14-08-2018 15:17

Il disco all'interno dei tappi di plastica ha una funzione ben precisa. Oggetto d'uso comune ormai entrata nella vita quotidiana, la bottiglia di plastica può contenere qualsiasi bevanda, dall'acqua alle bibite. Ma non tutti i tappi sono uguali, e questo dipende principalmente dal tivo di liquido che la bottiglia dovrà contenere. In alcuni casi, sul fondo del tappo più o meno colorato si può trovare un dischetto di plastica supplementare, che in altri casi è assente.Quel disco di plastica serve a sigillare al meglio il contenuto della bottiglia e impedisce al liquido di fuoriuscire. Lo si utilizza principlamente nelle bottiglie destinate a contenere bevande gassate, mentre è difficile trovarlo nelle bottiglie d'acqua.