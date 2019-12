Si tatua il volto della moglie mentre dorme, ma lo scherzo gli sfugge di mano: «Ora ho paura». Guerra di scherzi tra marito e moglie nel Regno Unito che è andata un po' oltre. Il marito per vendicarsi della moglie, si è tatuato sulla coscia una foto poco lusinghiera della sua dolce metà.

James McGraw, 40 anni, un lavavetri di Portsmouth, voleva vendicarsi di sua moglie Kelly per avergli fatto un taglio di capelli disastroso, ed ha pensato bene di fare una foto alla moglie mentre dormiva, in una posa sgraziata, con la bocca aperta e il doppio mento in bella vista e tatuarselo sulla coscia. McGraw ha poi pubblicato la sua opera d'arte su Facebook scatenato risate e plausi goliardici dai suoi amici insieme al commento sfrontato: «Non so quale sia il suo problema ... a tutti gli altri sembra piacere». Ma tutta la sua sfrontatezza sta però lasciando posto alla paura, perchè ora non sa cosa aspettarsi dalla sua dolce metà. La coppia, che si fa scherzi da 24 anni, non è nuova all'ironia «ma c'è una linea e l'ha superata alla grande. Siamo solo una famiglia normale ma i nostri scherzi sono sfuggiti di mano», ha detto la signora McGraw a The Sun. Fortunatamente, sembra che James possa dormire sogni tranquilli perchè Kelly ha ammesso che dopo il "trauma" iniziale, ora non può guardare la foto senza ridere.



"

Ultimo aggiornamento: 16:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA