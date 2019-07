Taylor Mega mostra l'abbraccio hot con Erica Piamonte: «Non ho mai detto di essere eterosessuale»

Sabato 6 Luglio 2019, 18:21 - Ultimo aggiornamento: 06-07-2019 18:31

Dietro l'amicizia tra Taylor Mega ed Erica Piamonte si nasconde qualcosa di più? Sono in molti a chiederselo, soprattutto da quando l'esperienza del Grande Fratello è terminata. Le ragazze, che si sono conosciute durante il reality, non si sono più perse di vista. La frequentazione è sotto gli occhi di tutti: nelle stories di Instagram mostrano i momenti insieme e in alcuni casi si lasciano andare a piccole dediche in pubblico.Nelle ultime stories, l'influencer mostra un abbraccio molto hot tra di loro dentro la casa più spiata d'Italia. «Me and my princess... Adoro troppo questa foto», sono le frasi a corredo dello screenshot. L'ex gieffina toscana a quel punto non ha potuto fare altro che condividere quanto pubblicato dall'amica.L'abbraccio sexy potrebbe insinuare il dubbio che tra le due ci sia un'attrazione. Erica Piamonte, in fondo, non ha mai nascosto di essere stata fidanzata anche con una donna. A spiazzare ancora di più i fan ci ha pensato Taylor Mega, che - rispondendo alle domande dei followers - ha sottolineato di non aver mai detto di essere «eterosessuale».