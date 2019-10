Ted Bundy, la fidanzata rompe il silenzio dopo 40 anni in una agghiacciante serie Amazon Prime

Secondo Amazon Prime, lo spettacolo presenterà interviste approfondite con Elizabeth e Molly, che condivideranno le loro esperienze di vita con Bundy. In una nota Amazon ha spiegato:

Dopo quasi 40 anni di silenzio, Elizabeth Kendall e sua figlia Molly condividono le loro esperienze con nuovi dettagli inquietanti su Bundy, l'attrazione che ha avuto sulle donne e un abbondante archivio di foto di famiglia mai viste prima

La serie esaminerà anche ciò che ha spinto Bundy a uccidere. Amazon ha affermato che:

Ted Bundy: Falling for a Killer ripropone i crimini di Bundy da una prospettiva femminile - scoprendo il modo inquietante e profondo in cui l'odio patologico delle donne di Bundy si scontrò con le guerre culturali e il movimento femminista degli anni Settanta, culminando in ciò che forse è la più famigerata saga del vero crimine dei nostri tempi

