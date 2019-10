In posa davanti alla tv ma sott’acqua: ecco lo spot che sta spopolando su Instagram

Venerdì 4 Ottobre 2019, 16:40 - Ultimo aggiornamento: 04-10-2019 16:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Farsi fotografare seduti di fronte al piccolo schermo, ma circondati da coloratissimi pesci tropicali. L’insolita attrazione turistica si trova in Indonesia, al centro dell’isola di Giava, dove il lago di un remoto villaggio promette lo scatto più bizzarro che mai. Il sito si chiama “Umbul Ponggok” e per accedervi la tariffa è di un dollaro a persona. Prima di immergersi, bisogna solo decidere se affittare una fotocamera subacquea per il selfie ricordo, o pagare un sub che provvederà a realizzare l'immagine. Poi, finalmente, inizia il divertimento.Perché, come si legge sul Dailymail, il fondale di questo specchio d’acqua cristallino abitato da tantissimi pesci, è inaspettatamente ricco di arredi scenici: si va dalla moto d’acqua alle tende da campeggio, dal mini salotto con tv alle mountain bike o alle biciclette da passeggio e, ancora, dai motorini alle panchine con lo schienale a forma di cuore. L’account Instagram di Umbul Ponggok vanta oltre 40mila followers e circa 600 tra scatti e pillole video, tutti bizzarri ed eccentrici.Ma il laghetto indonesiano che è ormai un caso di successo, non è stato sempre al centro dei riflettori in positivo. Fino a 15 anni fa, infatti, assomigliava di più a uno stagno paludoso, inquinato e sporchissimo, e usato dalla gente del posto per lavarsi e fare il bucato. Il villaggio di Ponggok, inoltre, allora registrava un tasso di disoccupazione elevatissimo (quei pochi impiegati lavoravano nelle fattorie e nella cava). Così, nel 2006, il neo eletto capo della comunità Junaedi Mulyono inizia una campagna di sensibilizzazione per salvare il lago e, di conseguenza, i suoi concittadini.Venuto a sapere che lo specchio d’acqua era alimentato da 40 sorgenti naturali, Mulyono intuisce presto il grande potenziale del sito e si rivolge ai suoi elettori con la proposta di adottare il bacino idrico, ripulirlo e trasformarlo in un'attrazione turistica. Il business parte e la popolazione locale crea la Tirta Mandiri (che sta per Acqua Indipendente). Oggi gli abitanti del villaggio detengono quasi il 40% delle quote di Umbul Ponggok e molti di loro, lì intorno, vendono cibo, vestiti e souvenirs. D’altronde, nel lago riportato a nuova vita, turisti e fan non mancano, compreso il Presidente dell’Indonesia Joko Widodo, frequentatore della “miniera d’oro” più folle e buffa del Paese.