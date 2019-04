Turisti temerari: selfie sul cratere del vulcano poco prima che erutti

Meski sudah dilarang beraktivitas di dalam radius 4 km dari puncak, tapi masih ada saja wisman dan guide turis yang nekat ke kawah. Sangat berbahaya karena Gunung Agung dapat erupsi kapan saja.



Venerdì 26 Aprile 2019

Sui social circolano le immagini di un gruppo di temerari turisti che hanno scattato delle fotografie sul cratere di un pericolosissimo vulcano, poco prima che eruttasse.Le immagini sono state scattate lo scorso 18 aprile nei pressi del cratere del Monte Agung, situato sull'isola di Bali. Le autorità locali avevano stabilito il divieto di avvicinarsi al vulcano per 4 chilometri.L'agenzia indonesiana per la Mitigazione dei Disastri dell'Indonesia (BNPB) ha condannato la condotta dei turisti per aver ignorato il divieto. «Anche se è stato posto il divieto di avvicinamento per un raggio di 4 chilometri, ci sono ancora turisti e guide turistiche che sono disposti a portarsi fino al cratere, il che è molto pericoloso perché il Monte Agung può scoppiare in qualsiasi momento», ha scritto il portavoce del BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, sul suo account Twitter.In definitiva, il Monte Agung è scoppiato poi la mattina del 21 aprile, gettando cenere a 2 chilometri di altezza.