Temptation Island, Andrea Zenga positivo al coronavirus: «L'ho preso sul traghetto»

Ultimo aggiornamento: 22:49

Uno dei fidanzati di Temptation Island,, figlio dell'ex, è risultato positivo aldopo aver fatto il tampone: lo ha reso noto lui stesso in alcune stories su Instagram, specificando di non avere sintomi e che inizierà il suo isolamento di 14 giorni. «Ciao a tutti! Stamattina ho ricevuto l'esito del tampone e sono risultato positivo al Covid-19. Ringrazio Dio di non avere sintomi e il mio pensiero va a chi sta soffrendo a causa di questo virus», ha scritto.«È capitato a me come sarebbe potuto capitare a chiunque altro, ho viaggiato su un traghetto nel quale sono risultati i passeggeri infetti - racconta il ragazzo - e probabilmente ho contratto il virus in quell'occasione. Ringrazio tutti voi per i messaggi di supporto che mi avete mandato in questi giorni e che mi hanno accompagnato nell'attesa del risultato. Saranno giorni di clausura nei quali naturalmente continuerò a tenervi aggiornati sul mio stato e sarò molto felice di rispondere ai vostri messaggi». Nei video successivi racconta di aver probabilmente contratto il virus sul traghetto di ritorno, mentre il fratello, tornato a casa in aereo, ha fatto anche lui il tampone ed è risultato negativo. «Ora inizio il mio isolamento, sarà dura perché soffro un po' la solitudine, ma l'importante è che io stia bene», aggiunge. Nel suo post, Zenga conclude: «Non potete immaginare quanto, in un momento come questo, sia fantastico sentirvi vicini e sapere se ci siete».