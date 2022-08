Teresa Cilia ritorna sui social e lo fa sfogandosi con i suoi follower. L’ex tronista di Uomini e Donne è stata lontana da Instagram per un lungo periodo. La siciliana ha condiviso tra le storie un lungo sfogo parlando del tumore all’utero che l’ha colpita quando aveva solo 24 anni ma anche della morte del padre, dell’ultima operazione subita al cuore.

«Salvata dalla fede»

«Sapete cosa mi ha salvata? La fede! Sì, perché non mi sono rassegnata e ho affidato tutto nelle mani di Dio pensando di combattere, vincere e superare tutto! Ho vinto anche se ancora vivo nella paura, ancora porto un dolore nel cuore, dolore che nascondo con un sorriso».

Le preghiere

«Adesso le mie preghiere sono cambiate, prego per avere la correttezza di non deludere nessuno, amare il prossimo, aiutare chi ha bisogno. Non sono perfetta e alcune situazioni forse le ho meritate…», continua Teresa nelle stories Instagram, scusandosi con tutte le persone che ha ferito negli ultimi anni, volontariamente e involontariamente. «Credetemi, c’è sempre chi sta peggio! Ma soprattutto, dopo la tempesta esce sempre il sole».

Nello sfogo, Teresa non ha fatto cenno a Salvatore Di Carlo, il suo ex corteggiatore a Uomini e Donne che poi ha sposato nel 2016. La coppia è molto riservata e da tempo non si hanno notizie a riguardo. Entrambi sono tornati alla vita di tutti i giorni dopo la grande popolarità: lei lavora come commessa, lui come portiere del Modica Calcio.

Dopo il suo Trono, Teresa Cilia ha lavorato per un periodo nello staff di C’è posta per te: si occupava di smistare la corrispondenza che arrivava dietro le quinte del noto programma tv. Ma, per via degli screzi con Raffaella Mennoia (braccio destro di Maria De Filippi), la siciliana ha però preferito lasciare Roma e tornare a vivere in Sicilia con il marito.