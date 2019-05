Bambina morta nel terremoto di Amatrice, l'appello del papà su Facebook: «Ho perso la sua medaglietta, aiutatemi a trovarla»

Domenica 5 Maggio 2019, 11:43 - Ultimo aggiornamento: 05-05-2019 14:04

Il papà di Giulia Rinaldo, bambina morta durante il terremoto di Amatrice del 24 agosto 2016, quando aveva solo 8 anni, ha lanciato un appello su Facebook per ritrovare la medaglietta con il volto della figlia che ha perso, forse durante una visita al cimitero dove è sepolta la sua piccola.Fabio Rinaldo, autotrasportatore romano di 48 anni, ha scritto sul suo profilo social: «Vi chiedo per favore oggi (4 maggio n.d.r.) ho perso la madaglietta di mia figlia Giulia. La indossavo da quando è diventata un angelo, prego chiunque l'abbia trovata di contattarmi e di condividere il post il più possibile».Il post, con la foto della medaglietta che riporta il volto della bambina, ha colpito al cuore gli utenti di Facebook, che in meno di un giorno lo hanno condiviso più di 26mila volte (mentre si scrive) e da ogni parte d'Italia per cercare di dare una carezza virtuale ad un padre addolorato.Il ciondolo a forma di cuore potrebbe trovarsi nel luoghi visitati da papà Fabio nella mattinata di sabato: «Ho fatto tappa ad Amatrice Terme di Cotilia Riano prima porta cimitero dal mio angioletto», ha scritto l'uomo nel post sperando di riuscire a tornare in possesso di quell'oggetto per lui tanto prezioso.La storia di Giulia Rinaldo, travolta dalle macerie a Pescara del Tronto, commosse tutta l'Italia. La bambina con il suo corpo fece scudo alla sorellina Giorgia, di due anni più piccola, salvandole la vita.