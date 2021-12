Terremoto a Milano, Fedez e Chiara Ferragni in fuga in strada: la loro reazione su Instagram

Il terremoto avvertito pochi minuti fa a Milano ha spaventato tutti. Paura anche in casa Ferragnez: Fedez e Chiara Ferragni sono scappati in strada nel momento in cui hanno avvertito la scossa. Lo rivela proprio il rapper che con una storia Instagram condivide con i follower la paura provata insieme alla moglie. Nella storia, Fedez reposta anche un articolo online dove si sottolinea che molte persone sono scese in strada. «Sta parlando di noi, siamo noi!» dice ironicamente.

E Chiara incalza con una volto spaventato: «Che paura!»