Il tifoso festeggia il titolo col teschio del nonno: «Sarà sicuramente orgoglioso di me»

L'irrazionalità del, quella che va oltre ogni ragionamento logico e oltre ogni calcolo, è qualcosa che noi italiani conosciamo molto bene. Eppure, nel mondo, c'è chi riesce ad essere più folle di noi ogni volta che c'è qualcosa di importante da festeggiare: gli argentini, ad esempio, come questo tifoso del, che si è laureatocon una giornata d'anticipo.Si chiamaed è un grande tifoso del club di Avellaneda. Una passione trasmessagli dal padre e, soprattutto, dal nonno. Durante i grandi festeggiamenti per la vittoria del titolo, l'uomo è stato visto con unin mano. Si trattava proprio del cranio del suo defunto, riesumato per l'occasione, come ha spiegato lo stesso tifoso e come spiega anche 20minutos.es : «L'ho tolto dalla nicchia e lo tengo con me ogni volta che gioca il Racing, ora festeggiamo insieme. Di una cosa sono certo: mio nonno sarà felice e orgoglioso di averlo fatto partecipare a questi festeggiamenti».