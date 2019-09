La testimone di nozze si presenta al matrimonio vestita da dinosauro: «Non mi pento di nulla»

Venerdì 6 Settembre 2019, 14:39 - Ultimo aggiornamento: 06-09-2019 17:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Va al matrimonio della sorella come testimone vestita da dinosauro. Una scelta sui generis quella di Christina Meador, 38enne del Nebraska che ha scelto di vestirsi da T-Rex dopo che la sorella le aveva detto che avrebbe potuto mettere qualsiasi cosa il giorno delle sue nozze. Così è stato: mentre tutti gli invitati si sono presentati in abiti eleganti lei ha optato per un costume.«Quando sei la damigella d’onore e ti viene detto che puoi indossare qualsiasi cosa… non mi pento di nulla», ha commentato la ragazza postando la foto del matrimonio su Facebook e spiegando che secondo lei l'idea di vestrsi da dinosauro al posto che indossare il classico vestito da damigella è stata perfetta. A molti sarà sorto il dubbio su come possa averla presa la sorella, che probabilmente mai avrebbe pensato un simile outfit dando carta bianca alla sua testimone.Eppure la sposa sapeva bene a quello a cui andava incontro: «Mia sorella è fantastica e non stavo assolutamente scherzando quando le ho detto che poteva indossare qualsiasi cosa», ha spiegato Deanna Adams.