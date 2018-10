«The World’s 50 Best Bars 2018», il floortender Califano sulla vetta del mondo

Lunedì 8 Ottobre 2018, 17:13 - Ultimo aggiornamento: 08-10-2018 17:29

Un paganese tra i migliori floortender del mondo.Questo il traguardo raggiunto da Alfonso Califano, 28enne paganese che da 5 anni vive e lavora a Londra come floortender. Da alcuni anni Alfonso lavora per il «Dandelyan», magnifico cocktail bar sulle sponde del Tamigi, nei pressi di Waterloo Bridge, all'interno del Mondrian Hotel .Lo scorso 3 ottobre presso il Roundhouse di Londra, si è tenuta la decima edizione di «The World's 50 Best Bars 2018», un faro puntato sui trend mondiali nel campo dei cocktail bar e della miscelazione, con oltre 26 città recensite in circa 20 nazioni in tutto il mondo e una forte presenza di Asia e Sud America.Nessuna attività o città italiana registrata tra i migliori 50 cocktail bar del mondo, ma tantissimi floortender tricolore tra le migliori crew del globo. Tra questi anche Alfonso Califano che, assieme ai veneti Veronica Di Pietrantonio ed Enrico Gonzato, fa parte del dream team italiano del londinese «Dandelyan».