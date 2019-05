Sposi-tifosi posano in curva e vanno allo stadio: «La luna di miele può attendere»

Venerdì 10 Maggio 2019, 18:00 - Ultimo aggiornamento: 11 Maggio, 22:59

. Una coppia di sposi ha infatti celebrato in modo piuttosto particolare la propria unione, anzitutto posando per le foto di rito con lo sfondo dello stadio Via De Mare proprio il giorno prima delladella loro squadra.Nel giorno del, celebrato nel Comune di Lecce, gli sposihanno fortemente voluto fare un salto in quella che considerano la loro seconda casa, lo stadio Via del Mare, o più precisamente la. "Da 35 anni ormai ci accomodiamo su questi gradoni per il nostro Lecce che ci fa spesso giorire e qualche volta anche soffrire". Damiana e Giovanni fanno parte del gruppo Barras, presente stabilmente in Curva Nord. Ed erano regolarmente al loro posto anche in occasione della sfida Lecce-Spezia, che ha regalato la promozione dei giallorossi in serie A. E la luna di miele? Quella può attendere, viene prima il Lecce.