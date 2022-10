L'assistente di volo sembra un modello: Marco diventa famoso in tutto il mondo (a sua insaputa)

In 24 ore è diventato famoso in tutto il mondo. E mentre tutti cercavano di scoprire l'identità del misterioso assistente di volo che sembra un modello, con i capelli ricci e occhi profondi color ghiaccio, lui non sapeva nulla. È la storia incredibile accaduta a Marco Spataro, 19 anni, assistente di volo di Guidonia (alle porte di Roma) che si è ritrovato all'improvviso "famoso per caso", diventando protagonista di un video da 4 milioni di visualizzazioni su TikTok.

Un fotografo seduto tra i passeggeri ha notato il suo viso da modello e ha pensato di fare un video e postarlo sul social. «Ragazze, chi vuole il suo numero?» è il commento ironico sotto al video scritto dall'autore. Evidentemente in molti sono rimasti colpiti dall'aspetto del ragazzo e mentre le condivisioni si moltiplicavano, cresceva la curiosità e tutti cercavano di capire la sua identità. «Sarà americano? Forse francese?» Si chiedono centinaia di commenti. Quando ha capito cosa era accaduto, lui stesso ha risposto con un video di chiarimento dal suo profilo (che ha ottenuto 3 milioni di visualizzazioni): «Mi dispiace, sono già impegnato».

Marco era stato assunto pochi giorni prima

«Era il mio decimo giorno di lavoro, stavo svolgendo il mio lavoro come sempre e non mi sono accorto di essere ripreso» racconta Marco che ancora è stupito dall'accaduto. Il ragazzo è infatti stato assunto dalla compagnia aerea appena 10 giorni fa. A segnalargli il video è stata la fidanzata, avvisata da un'amica. «In un primo momento non potevo crederci, eravamo entrambi sorpresi. Ho fatto un video, per chiarire le cose dicendo che ero già impegnato. Ancora non riesco bene a realizzare cosa sia accaduto, sembra incredibile» racconta il ragazzo che ha anche commentato il video dicendo «Sono il ragazzo nel video e ho la fidanzata più bella del pianeta».

Un simile successo non è sfuggito anche all'attenzione delle agenzie di moda. «Qualcuno mi ha contattato, mi hanno fatto delle offerte» dice Marco, che però tiene i piedi per terra. «Lavorare nel mondo della moda, come modello ma non solo era i mio sogno. Ma al momento non voglio montarmi la testa, sono appena stato assunto come assistente di volo, altri passi futuri li valuterò volta per volta». E diventare un TikToker? «Al momento il profilo ha ottenuto 20mila nuovi follower, ma ancora non ho deciso nulla in proposito».

Chi è Marco Spataro, il 19enne diventato "famoso a sua insaputa TikTok"

Diplomato a luglio al liceo scientifico Majorana di Guidonia, Marco ama la lingua inglese sin da bambino (la parla a livello madrelingua) ed è un ragazzo un po' timido anche se molto intraprendente. Tanto che a maggio, quando era ancora a scuola, aveva già superato i colloqui per lavorare come assistente di volo dalla base di Vienna. Così subito dopo la maturità il primo agosto è volato nella capitale austriaca per iniziare il suo tirocinio e dopo poco più di un mese, è arrivata la bella notizia dell'assunzione.

«Non lo vedevo da tanto e il video è stata una bellissima sorpresa» ha commentato la mamma, Sabrina «Per noi è un orgoglio vederlo al lavoro e sapere che se la sta cavando bene anche se è lontano da casa. La storia del video ci fa piacere, se porterà delle opportunità saremo felici per lui, ma sarà lui a decidere cosa fare del suo futuro. Al momento l'assunzione è stata già una bella soddisfazione».