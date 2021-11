Nonna Anastasia festeggia 108 anni su TikTok: «Cari signori vi ringrazio». Nata nel 1913, ha 164mila like

TikTok social per ragazzini? La signora Anastasia, nonna ultracentenaria, non sembra pensarla esattamente così. La donna ha scelto infatti proprio la piattaforma cinese, dove vanta più di 15 mila follower, per spegnere in compagnia le sue 108 candeline.

Nonna Anastasia su TikTok, una vita da insegnante

Tanti sorrisi e un coro a suon di "Tanti auguri a te". Nonna Anastasia ha festeggiato così su TikTok il suo 108esimo compleanno. A simboleggiare la cifra record c'è una sola candelina sulla torta che, per quanto grande, avrebbe raccolto a fatica le più di cento cere. Un attimo di emozione e di esitanza nello spegnerla. «Vai zia soffia», le suggeriscono da dietro lo smartphone che riprende la scena. I suoi 15 mila follower la riempiono poi di affetto nei commenti del post: «Auguri di cuore signora», scrive un utente, «Le nonne maestre di vita», aggiunge un altro.

Ma quella da tiktoker è sola l'ultima delle occupazioni di nonna Anastasia, che ora vive a Roma ma che ha girato l'Italia per il suo lavoro. «Ho fatto l'insegnante - racconta in uno dei suoi video- un po' dappertutto, dalla provincia di Benevento fino a Torino. Poi venendo a Roma sono andata in pensione». Ma Anastasia è stata anche «crocerossina in un ospedale durante la guerra».

Nata nel 1913 vanta 164mila mi piace. Due cifre ossimoriche da capogiro che fanno incontrare passato e futuro. Sul suo profilo la signora Anastasia si mostra impegnata nelle pulizie domestiche, mentre si dedica al cucito, in barca e durante le passeggiate.

Ma compleanno da 108 anni non è stato una sorpresa per i 15mila follower ed era già stato annunciato in video dalla "tiktoker" ultracentenaria, occupata a prepararsi per l'occasione dal parrucchiere: «Cari signori io vi comunico un grosso evento perchè domani la sottoscritta compirà 108 anni e sono tanti quindi vi saluto e vi ringrazio per tutto ciò che avete fatto».