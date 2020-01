TikTok, webstar scopre di avere un melanoma grazie ai suoi follower: «Il mondo è un posto meraviglioso»

Alex Griswold, star di TikTok, salvato da due fan. Il giovane 24enne con quasi 500 mila follower, ha scoperto di avere un melanoma alla pelle: «Ho evitato un cancro alla pelle grazie a due sconosciuti: questo è un modo perfetto per ricordarsi che il mondo è un posto meraviglioso». Sono state queste le sue parole di qualche giorno fa quando si è mostrato ai suoi fan.

Tutto è iniziato poco più di un mese fa quando Alex ha pubblicato uno dei suoi tanti video ironici. Nel video spiega come i grattini si trasformino in dolorose sedute schiaccia- brufoli e nel farlo ha mostrato la sua schiena. Due fan hanno notato un dettaglio particolare, un neo sospetto, e lo hanno invitato a consultare un medico. Allertato tramite messaggio privato, il 24enne ha quindi voluto vederci chiaro e, recatosi da un dermatologo ha scoperto che i sospetti dei followers erao fondati e si è sottoposto a un intervento per rimuovere il melanoma.

Il tiktoker è fuori pericolo, fortunatamente tutto è stato preso in tempo e ora sta molto meglio. Ma ha voluto ringraziare pubblicamente le persone che gli hanno salvato la vita, il web che ha permesso tutto ciò e lo ha fatto, nemmeno a dirlo, proprio tramite TikTok

Ultimo aggiornamento: 19:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA