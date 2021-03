Tina Cipollari derubata in un bar a Roma, la polizia le ritrova la borsa

Brutta avventura per la protagonista della serie televisiva ”Uomini e Donne” Tina Cipollari vittima di un furto a Roma. La celebre opinionista si trovava in un bar in zona Fiumicino dove aveva lasciato il borsello sul bancone del pubblico esercizio.

Il ladro si è accorto della borsa lasciata incustodita e l’ha presa. La Cipollari, all’anagrafe Maria Concetta, si è rivolta quindi al vicino commissariato Aurelio per sporgere denuncia.

La polizia è riuscita a ricostruire l’accaduto grazie alle videocamere di sorveglianza del bar e, individuato il colpevole, lo ha fermato. L’uomo ha confessato il furto, riconsegnato il borsello alla Cipollari ma non ha potuto evitare una denuncia penale. All’interno del borsello ci sarebbero stati solo uno specchietto e un rossetto.

