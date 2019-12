Tinder, l'uomo più desiderato torna single: «Userò di nuovo l'app, ma non subito»

Per tanto tempo è stato l'uomo più desiderato di Tinder, come testimoniavano i dati offerti dalla piattaforma di incontri. Poi, grazie ad un'amica comune, sembrava aver trovato l'amore, ma la storia è durata poco meno di un anno.

Stefan-Pierre Tomlin, 29enne che vive a Londra, in due anni aveva ottenuto quasi 15mila match su Tinder: a rivelarlo ufficialmente erano stati proprio gli sviluppatori dell'app. C'è da dire che questo affascinante modello, iscritto alla piattaforma per incontri, poteva avere l'imbarazzo della scelta per i suoi appuntamenti. Alla fine, però, grazie ad un'amica comune aveva incontrato la cantante Natasha Boon e tra i due era nata una relazione, durata all'incirca un anno e terminata dopo sei mesi di convivenza.

Ad annunciarlo ufficialmente è proprio il diretto interessato, che a Unilad ha spiegato: «Torno single, ma al momento non ho voglia di storie né di avventure: ho vissuto sei mesi con la mia ex, ricominciare da zero immediatamente non è facile. Non vedo perché non ricominciare a usare Tinder, anche se non subito: farò passare qualche tempo e tornerò alla carica, alla ricerca della donna giusta». Sull'improvvisa fama, il modello ha spiegato di aver vissuto esperienze negative: «Ho avuto l'impressione che le donne volessero parlare con me solo per incontrare 'Mister Tinder'. Non è stato facile, non riuscivo a capire chi realmente mi voleva per quello che sono e chi no».

