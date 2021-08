Tokyo 2020, bufera in Belgio per le parole del telecronista sulle giocatrici di basket: «Una è lesbica, l'altra un uomo»

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 si sono da poco concluse, ma in alcuni Stati le polemiche sono appena iniziate. La bufera che è scoppiata in Belgio, ad esempio, farà sicuramente discutere per molto tempo. Il giornalista sportivo Demarez, durante la telecronaca di una partita di basket femminile, che vedeva impegnata la nazionale fiamminga, è stato pizzicato in un fuorionda mentre insultava pesantemente delle giocatrici facendo infuriare i social.