Tom Brady, chi è l'eroe del Super Bowl (a 43 anni) marito di Giselle Bundchen

Non c'è storia, quando gioca Tom Brady. I Tampa Bay Buccaneers hanno vinto il 55esimo Super Bowl, battendo i Kansas City Chiefs: si tratta del secondo titolo National Football League (Nfl) per la squadra di Tom Brady, che ha battuto i campioni in carica per 31-9. Un risultato che è stato possibile anche grazie a Brady, che è stato nominato Most Valuable Player (Mvp), un riconoscimento che negli Stati Uniti viene assegnato al miglior giocatore della squadra. Sì, perché nonostante i suoi 43 anni Brady è ancora in gran forma, e lo ha dimostrato vincendo il settimo titolo della sua carriera, dimostrando che l'età nello sport ha un valore relativo. «L'età è solo un numero», ha postato su Instagram il numero uno del tennis mondiale, Roger Federer.

Nfl, il Super Bowl è di Tampa Bay: 31-9 su Kansas. È il 7° per Tom Brady, mvp a 43 anni: «E continuo»

Nel frattempo si rincorrono sui social le con gratulazioni dei big, e non solo del mondo dello sport. Persino la rockstar Jon Bon Jovi si è congratulato con il quarterback californiano dei Buccaneers: «Congratulazioni Goat [Il più grande di tutti i tempi], sei di ispirazione», così Bon Jovi. Anche il sette volte campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton ha dedicato un post a Brady su Instagram: «Il più grande che ci sia riuscito - ha scritto - Congratulazioni fratello Tom Brady, per la vostra vittoria numero 7 al Super Bowl. Benvenuto nel #7°». Di seguito la carriera del quarterback.

Chi è Tom Brady

Brady è diventato una leggenda del suo sport staccando quello che potrebbe essere il suo erede Patrick Mahomes. Il fuoriclasse californiano è arrivato al traguardo della decima finale giocata nel campionato Nfl, vestendo i colori dei Tampa Bay Buccaneers, dopo averne giocate nove con i New England Patriots con sei successi. Un vero record. Proprio il passaggio dai Patriots ai Buccaneers è stato uno dei trasferimenti più discussi nella storia della Nfl: Tom Brady, infatti, aveva giocato per New England dal giorno del suo esordio. Tom Brady arriva in Nfl nel 2000 quando i New England Patriots lo scelsero nel Draft al sesto giro con la 199esima chiamata.

Per Brady contratti milionari e una fama sconfinata negli States ma non solo. Al suo fianco, dal 2006, c'è la splendida Gisele Bundchen, top model brasiliana e madre di due dei suoi tre figli. Tra il 2004 e il 2006, Brady ha avuto una relazione con Bridget Moynahan. L'attrice e modella ha dato alla luce loro figlio, John Edward Thomas Moynahan, nell'agosto del 2007. Alla fine del 2006 Brady si fidanza con la supermodella Gisele Bündchen. La coppia si sposa il 26 febbraio 2009 a Santa Monica, in California. Dalla loro unione nascono due figli: Benjamin Rein (2009) e Vivian Lake (2012), con Gisele, che nel frattempo lascia le passerelle e segue spesso il marito in campo come nell'ultimo trionfo.

