C'è Tony Tammaro a Sorrento: pranzo a Marina Grande per il re del trash napoletano

Giovedì 5 Settembre 2019, 18:43

SORRENTO - Non avrà mangiato voracemente come il protagonista de “L'animale”, uno dei suoi pezzi più famosi e apprezzati dal pubblico napoletano. La presenza di Tony Tammaro sulla spiaggia di Marina Grande non è comunque passata inosservata. Il 58enne cantautore partenopeo, noto per le canzoni in cui ironizza sullo stile di vita delle classi agiate e di quelle popolari, si è concesso qualche ora di relax nel borgo marinaro sorrentino. Per lui un pranzo nella trattoria “da Emilia”, autentico tempio della gastronomia in Costiera, a base di calamari e gamberi fritti accompagnati da un'abbondante insalata.Con l'ironia e la semplicità che lo caratterizzano, Tony Tammaro non si è sottratto al rito della foto-ricordo col personale della trattoria, a cominciare dallo chef Irene Cacace. Poi il simpatico messaggio indirizzato allo staff del locale a margine di un post su Instagram: «Spero di ritornare famoso da voi come non mai. Mi atteggerò con tutti, ma mai con voi».