Chi sono i 15 top influencer di agosto: Chiara Ferragni sempre in vetta, ma c'è una new entry

Pubblicata la classifica dei top 15 influencer del mese di agosto, a cura di Primaonline, che vede fra i protagonisti social dell'estate i Ferragnez, Diletta Leotta e tanti altri.

Nel piccolo mondo dorato dei top influencer i protagonisti sono sempre gli stessi. Nella classifica di agosto sono pochi i cambiamenti rispetto a dicembre, quando abbiamo pubblicato la prima graduatoria realizzata da Sensemakers per Primaonline sulla base dei dati di Shareablee. In testa c’è sempre Chiara Ferragni; terzo è il marito Fedez; tra i due, al secondo posto c’è ancora una volta il trio comico degli Autogol. Quarto è Gianluca Vacchi, che guadagna posizioni grazie al primo figlio in arrivo dalla compagna Sharon Fonseca, oggetto di tante foto e video esultanti, postati sui social durante l’estate.

Seguono, quasi nello stesso ordine di otto mesi fa, Diletta Leotta, Benedetta Rossi, Valentina Ferragni, Paola Turani e gli altri nomi ricorrenti nelle top 15 di questi mesi. C’è una sola new entry, Valentina Vignali, giocatrice di pallacanestro, modella e personaggio televisivo.

Anche il numero delle interazioni si mantiene pressoché costante. Chiara Ferragni totalizza 61,6 milioni di like, commenti e condivisioni; Fedez 14,9 milioni.

Il rapper si è aggiudicato cinque best performing post su dieci, compreso quello risultato più popolare.



Ultimo aggiornamento: 14:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA