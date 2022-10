Messico, il Tigres segna un gol e la tifosa resta in topless: il video diventa virale

La tifosa che mostra il lato B al San Nicola di Bari ha lanciato la sfida. In Messico però, qualcuno l'ha presa sul personale e ha portato lo spogliarello da stadio a un livello successivo. Durante l'ultima partita del Tigres, una aficionada si è tolta la maglia, restando in topless. Il video è diventato virale.

La partita in questione è Tigres-Pachuca, valida per i quarti di finale del torneo Apertura 2022, la massima serie messicana. Il match è finito 1-0 per i padroni di casa, la squadra di San Nicolás de los Garza. Il gol lo realizza Pierre Gignac, attaccante francese ex del Marsiglia. Lo stadio esplode, ma qualcuno si fa prendere la mano. Una tifosa, durante i festeggiamenti, si alza la maglietta della squadra di casa e resta in topless.

La scena va avanti per diversi secondi, ripresa col telefono da una persona seduta vicina, mentre un altro tifoso non perde occasione per farsi scattare una foto. Di lei si è accorto anche il regista che stava dirigendo le riprese del match, così per qualche secondo l'immagine è stata proiettata sul maxi-schermo dello stadio. Il video è finito sui social ed è diventato virale, con quasi 6 milioni di visualizzazioni.