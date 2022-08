Torna a casa dopo oltre cinque anni per fare una sorpresa alla madre, ma la reazione della donna è inaspettata

Una giovane donna, che mancava da casa da oltre cinque anni, aveva deciso di tornare senza dire nulla a sua madre, per farle una sorpresa. Doveva essere un video commovente, ma lo è stato in maniera decisamente inaspettata.

Torna a casa dopo 5 anni, la reazione inaspettata della madre

La protagonista di questo video è una ragazza, Marica Rey, che dopo oltre cinque anni di assenza per impegni di studio e di lavoro aveva deciso di tornare dalla madre, nella casa dove era cresciuta. La giovane si è fatta immortalare da un amico mentre percorre gli ultimi metri che la separano dalla porta di casa, decisa a diffondere su TikTok l'abbraccio con la mamma, convinta che avrebbe commosso tanti utenti. Le cose, però, sono andate in maniera leggermente diversa.

La sorpresa e il lieto fine

L'unico che sembra riconoscere Marica è il cane di famiglia. La madre, invece, resta immobile e impietrita sulla soglia. La donna squadra la figlia, ma non sembra riconoscerla. Quando Marica si avvicina e l'abbraccia, la donna si rende conto che quella è davvero sua figlia ma la sua unica reazione è un mancamento. Marica, a quel punto, non può far altro che soccorrerla, aiutandola a rialzarsi e a riprendere i sensi. E solo dopo, in un secondo video, mamma e figlia si abbracciano felici e commosse, mentre l'intera famiglia si appresta ad accogliere la giovane dopo più di cinque anni. «Ero pietrificata perché troppo sorpresa, non sapevo come reagire», ha poi precisato la mamma di Marica.