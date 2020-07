L'angelo nero dei rifiuti ripulisce il quartiere di Torre del Greco dimenticato dai netturbini

Scopa, guanti, paletta, sacconi e tanta volontà. Così per due giorni un cittadino extracomunitario, già ribattezzato dai residenti «angelo della spazzatura», ha ripulito l’area dell’ex ecopunto di viale Lombardia, posta nelle immediate vicinanze della scuola media Giampiero-Romano, che era ridotta ad un tappeto di rifiuti “tal quale” non raccolti da settimane: «Da queste parti lo spazzino è una figura mitologica» racconta un passante.

Il giovane ha posto un cartello con una scritta in un italiano molto approssimativo: «La pulizia della strada, grazie generosi!» per chiedere un sostegno economico alla sua «attività», che talvolta diventa anche materiale con la consegna di generi alimentari e di prima necessità.

In precedenza il ragazzo, occasionalmente in compagnia di un altro «collega», era stato visto passare a lucido altre arterie del quartiere Sant’Antonio. «Con la loro azione - raccontano in zona - riescono a tamponare le mancanze della pubblica amministrazione e della ditta incaricata dal Comune, che di questa zona di occupano in maniera saltuaria e raffazzonata».

