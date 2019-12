La torta alla frutta della famiglia Ford tramandata di generazione in generazione da 141 anni

Alcune famiglie si tramandano gioielli, orologi e persino ricette, ma in questo caso la famiglia Ford si tramanda una particolare reliquia: una torta alla frutta che è stata preparata nel lontano 1878.



Ben 141 anni fa, infatti, Fidelia Ford preparò una torta che da allora è diventata per la famiglia una reliquia che si tramanda di generazione in generazione. Secondo la tradizione familiare, ogni anno Fidelia preparava una torta e la lasciava riposare per un altro anno per servirla nelle festività successive. La donna morì a 65 anni nel 1878, prima che la sua ultima torta potesse essere servita.



Inizialmente la torta fu conservata per onorare la donna, poiché la famiglia considerò il suo lavoro un'eredità piuttosto che cibo. Fino alla morte di Morgan Ford, pronipote di Fidelia, avvenuta nel 2013, la torta è stata conservata in un vecchio piatto di vetro in una vetrina della sua casa nella città di Tecumseh nel Michigan, dove si trova ancora oggi.

La pronipote di Fidelia e la figlia di Morgan Ford, Julie Ruttinger, ha riferito al Detroit News che suo padre si è preso cura della torta alla frutta fino al suo ultimo giorno. Durante i 93 anni in cui Morgan Ford ha conservato la torta.



La famiglia non dubita che la reliquia, praticamente fossilizzata, continuerà a essere trasferita ai discendenti.