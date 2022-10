Ilary Blasi, la figlia Chanel sempre più uguale alla mamma: ecco il nuovo look

Chanel Totti e la madre: due gocce d'acqua. E' ormai innegabile la netta somiglianza fra Chanel e mamma Ilary che, col passare del tempo, si affina ancora di più. Soprattutto ora che Chanel ha deciso di cambiare look, modificando il colore dei capelli. Come è evidente dalla foto che la stessa figlia di Totti ha pubblicato sul suo profilo Instagram, il biondo acceso accomuna mamma e figlia.​

Chanel cresce e, con lei, anche la sua chioma bionda diventa sempre più folta. Nella story pubblicata su Instagram, la figli di Ilary si mostra dal parrucchiere, nel quartiere Eur di Roma, dove sfoggia il nuovo look: biondo chiaro e piega perfetta. Nuovo look, nuova vita? Di certo,la secondogenita, come anche i suoi due fratelli, sono stati travolti dall'ondata di polemiche per la separazione dei genitori.

Seppur mantenga il massimo riserbo sulla questione, quello che è emerso dai giornali di gossip è che tutti e 3 i figli hanno mantenuto un ottimo rapporto con entrambi i genitori. Pochi giorni fa, infatti, Chi ha pubblicato le foto del compleanno di Totti che ha festeggiato in un ristorante di Roma alla presenza dei figli e della nuova fiamma Noemi Bocchi.