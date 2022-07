La casa resta a lei, insieme ai tre figli. Sarà lui a trovare una nuova sistemazione e verserà comunque un assegno a lei. La crisi è esplosa cinque mesi fa: Francesco ha letto sullo smartphone di Ilary alcuni messaggi sospetti, quasi un'impresa nell'epoca di password e impronte per sbloccare il telefono. Lui è andato a consolarsi dall'altra, più giovane. Ecco, raccontata così è la storia di un matrimonio, anzi della fine di un matrimonio, come tante. Come succede ogni anno a migliaia di coppie. Ma Ilary e Francesco sono (erano) la coppia reale di Roma, quella che il 19 giugno 2005 bloccò la città per dirsi sì alla chiesa dell'Aracoeli. Ma si sa, la prima causa dei divorzi sono i matrimoni e chi conosce entrambi sa che non è un fulmine a ciel sereno. Semmai, lungo la sconnessa strada della relazione, ci sono stati alcuni colpi di fulmini.

Totti e Ilary, le voci

Lei è stata accostata addirittura all'attore Luca Marinelli (la smentita, va detto, è stata perentoria), ma che ci sia un altro amore è noto. Lui si è innamorato di Noemi, così somigliante a Ilary (e a suo modo anche questo è romanticismo) ma molto più giovane (più prosaico). Gli specialisti del gossip hanno avvistato Francesco e Noemi a Santa Severa (mentre Ilary presentava l'Isola dei famosi, lui era all'Isola del pescatore con l'altra), ma anche all'Olimpico, all'impresa romanista di Tirana, a Monte Carlo. Il settimanale Chi ha messo in copertina la coppia reale spaccata a metà, con un titolo equilibrato La colpa è nel mezzo e un sottotitolo che rivela: «Mentre annunciano la separazione il Capitano ha trascorso la notte a casa della sua Noemi. E intanto Ilary...». Secondo il settimanale due giorni fa si è fatto accompagnare da un amico, su una Smart, a casa della nuova fiamma, dove è rimasto fino alle 2.30 della notte. Per par condicio il settimanale racconta che Ilary, a Milano, ha costruito un rapporto con un giovane definito «aitante». Ora lei partirà per un viaggio in Africa, forse con il misterioso giovane «aitante». Lui resterà con i figli, tra Roma e Sabaudia. E quando Ilary tornerà, sarà lei ad abitare nella villa con marmi, piscina e campo da calcetto nel comprensorio super protetto dell'Eur. Insieme a Cristian, 16 anni, Chanel 15, e Isabel, 6, che comunque sono stati preparati con intelligenza e tranquillità a questo epilogo.

La separazione

La separazione d'altra parte era nell'aria da mesi, famigliari e amici sapevano tutto. Una situazione che ha creato scollamento e imbarazzo nell'entourage della coppia reale, che Ilary e Francesco hanno provato a tamponare. Quando lo scorso febbraio è uscita l'indiscrezione dell'addio, poi immediatamente smentita, avevano già deciso. Il lungo addio. Solo che, presi alla sprovvista, hanno scelto di temporeggiare anche per dare modo ai bambini di metabolizzare l'epilogo. Ecco allora il video di Totti, che davanti alla camera dello smartphone, spiegava: «Nelle ultime ore ho letto tante cose sulla mia famiglia sui media. Fate attenzione, di mezzo ci sono bambini. Sinceramente mi sono stancato di smentire». Fa tenerezza, in fondo, ripensare a Ilary che la sera stessa condivide un altro video, tutti insieme al ristorante, per ricostruire l'immagine di una famiglia felice. Ma forse non era neppure una finzione, semplicemente stavano, in modo maturo, preparando una exit strategy che causasse meno dolore possibile.

Le ultime ore

Ieri pomeriggio, poche ore prima dell'annuncio della fine del matrimonio della coppia reale di Roma, Francesco Totti è arrivato, alla guida del Suv Lamborghini, nel comprensorio dell'Eur, dove aveva fatto costruire la villa di famiglia. E dove con Ilary e i ragazzi ha trascorso ore felici, a volte rilanciate nelle storie su Instagram della moglie, insieme, ad esempio, al gatto, un Canadian sphynx (detto gatto nudo per la totale assenza di pelo) chiamato Alfio. Non era il primo animale domestico a entrare nella casa e quando Ilary aveva condiviso la foto di benvenuto, Francesco aveva commentato ironico Tra un po' uscirò io...». Ovviamente scherzava, ma involontariamente ha avuto ragione. I social sono stati, soprattutto negli ultimi anni, una presenza costante nelle scene di un matrimonio all'Eur. Anche perché, scherza qualche amico, ormai sia lui sia lei sono due grandi aziende. Hanno gestito con oculatezza anche il ritorno economico della loro notorietà, ma anche l'effetto moltiplicatore che, esattamente come avviene con la Ferragni e Fedez, ha il rapporto di coppia tra due personaggi tanto famosi. Anche per questo ora on ci sarà lavoro solo per gli avvocati divorzisti, ma anche per quelli scafati in diritto societario. Gli scenari più recenti vedevano lui concentrato nella gestione dei possedimenti del settore immobiliare, lei in quello dei diritti di immagine, anche di lui. Buon lavoro agli avvocati.