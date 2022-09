Totti e Ilary, nessun accordo di pace sulla separazione: tra i due sarà scontro in tribunale

Il dado è tratto. Non c’è più spazio per un accordo. Francesco Totti e Ilary Blasi andranno davanti al Tribunale di Roma per una separazione giudiziale. La trattativa per un accordo consensuale è fallita. Ora la palla passa ai magistrati, che dovranno decidere sull’affidamento dei tre figli e sull’entità dell’assegno di mantenimento che l’ex capitano giallorosso dovrà versare alla conduttrice di Mediaset. Gli avvocati dei coniugi stanno preparando i rispettivi ricorsi, che potrebbero presentare nella cancelleria di viale Giulio Cesare già la prossima settimana.

Dopo due mesi e mezzo di tira e molla, post provocatori di Ilary e una lunga intervista al vetriolo di Totti, adesso la separazione più chiacchierata d’Italia finisce nelle aule del Tribunale civile di Roma. Il giudice a cui verrà assegnata la causa di separazione si troverà tra le mani un fascicolo che “scotta”, sui cui avranno gli occhi puntati tutti i tifosi giallo-rossi per cui il “pupone” è assimilabile a una divinità. Una fine ingloriosa per un amore durato 20 anni, dichiarato in ginocchio sull’erba dello stadio Olimpico davanti a migliaia di persone. Un matrimonio, la cui fine è stata annunciata l’11 luglio scorso con due comunicati disgiunti.

Totti e Ilary, la separazione finisce in tribunale



Francesco e Ilary continuano a vivere nella stessa casa al Torrino, ognuno nella sua parte di villa ma senza condividere nulla. I rapporti sono ai minimi termini: cercano di evitare fragorose discussioni per il bene dei figli, ma non mancano le provocazioni. Ilary utilizza i suoi social per stuzzicare con i post. Come quando, il 20 settembre scorso, si è fotografata davanti al negozio Rolex nei pressi di Fontana di Trevi e ha pubblicato lo scatto su Instagram. Il riferimento, ovviamente, è all’accusa che Totti ha rivolto alla moglie sulle pagine del “Corriere della Sera”, “colpevole”, a suo dire, di avergli portato via la sua preziosa collezione di orologi di lusso. Dopo questa intervista per l’ex “numero 10” c’era ancora spazio per un accordo, ma per Ilary no. Sembra infatti che la showgirl abbia aumentato le sue pretese.



Francesco, invece, si è chiuso nel silenzio più totale. Ha organizzato la festa di compleanno presso il ristorante Isola del Pescatore a Santa Severa in compagnia del nuovo amore Noemi Bocchi, dei due figli più grandi e di amici storici. È lo stesso locale in cui ha fatto la proposta di matrimonio alla ormai ex moglie. Totti e Ilary hanno a cuore la serenità dei figli, ma questo non significa che in Tribunale non affrontino una guerra legale senza esclusione di colpi. Sarà complicato per entrambi condurre la quotidianità in piena serenità. Per adesso Francesco si dedica ad accompagnare i bambini a scuola, a portare Cristian agli allenamenti e ad accudire la piccola Isabel come ha fatto la scorsa estate a Sabaudia prima che Ilary la portasse in barca in Croazia.