La trans Gabriela: «Guadagno 300mila euro l'anno».

Giovedì 25 Ottobre 2018, 17:22 - Ultimo aggiornamento: 25-10-2018 20:00

Guadagnare 300mila euro all’anno senza essere un manager o un calciatore? È possibile, se si lavora nel campo del sesso a pagamento. O almeno è quanto racconta Gabriela Martins, 25 anni, brasiliana, residente a Modena e una delle trans più richieste nella sua zona, almeno stando a quanto afferma lei e leggendo le recensioni sul sito Escort Advisor, una specie di Trip Advisor del sesso.Gabriela è stata intervistata un paio di giorni fa da La Zanzara su Radio 24, e ha raccontato dei suoi ritmi di lavoro e dei suoi guadagni esorbitanti. «Abito a Modena ma mi sposto sempre - dice - Sono sempre in tour. Ho iniziato le cure ormonali a 16 anni, a 21 sono arrivata in Italia, ho iniziato con i film porno e poi mi sono data alla prostituzione. Quanti clienti al giorno? In media sei, 1500 all’anno», racconta.E il guadagno non è niente male: «Più o meno 300mila euro l’anno, li mando tutti in Brasile. Ho comprato due case e un chiosco in spiaggia, faccio vivere bene mamma e papà», assicura Gabriela. Così come la trans turca Efe Bal prima di lei, che raccontava di essere perseguitata dal fisco italiano nonostante lavorasse (ovviamente) in nero, anche Gabriela è convinta che bisognerebbe legalizzare la prostituzione: «È giusto farlo e pagare le tasse, ci sono molte ragazze che hanno bisogno di cure e assistenza», dice, e non si fa scappare una rivelazione hard: «Da me vengono tanti vip, anche politici e calciatori».