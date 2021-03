Trova un album di nozze nella spazzatura e lo posta su Fb. E la contatta la moglie del testimone

Appoggiato su un cestino della spazzatura ha trovato un album fotografico con le foto in bianco e nero: era l’album di un matrimonio. E ora, grazie ai social network, è riuscita a rintracciare la moglie di uno dei testimoni. Accade a Milano, e la protagonista della vicenda è Marina Mocchetto, che dopo quel ritrovamento ha postato su Facebook le foto per cercare gli sposi.

Intervistata da Tgcom24, Marina ha raccontato di essere riuscita a risolvere il “giallo” in meno di 24 ore, grazie a Facebook. Quel matrimonio risaliva a 55 anni fa, e l’album era stato lasciato tra i bidoni della carta da smaltire. «Questa vicenda mi ha regalato una parentesi di felicità in un periodo non facile - ha detto - ho appena subito un’operazione dopo una lunga attesa a causa del Covid, e dopo 41 anni da agente di viaggi sono senza lavoro».

«Tra quelle foto - aggiunge - c’è una storia di antica felicità, una bella sposa con un delizioso abito bianco. Un matrimonio benestante, perché ben due studi fotografici lo hanno immortalato». Qualche ora dopo la pubblicazione, la contatta la moglie del testimone, ormai vedova: «Ci incontreremo a Milano - spiega Marina - Il nome degli sposi? Silvano e Fiorella, una coppia dolcissima. Le nozze nel maggio del 1965 o 1966. Che storia d'amore in bianco e nero!».