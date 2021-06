Trovato una donna scomparsa: da 16 anni vive vicino casa in una stanza segreta con il suo amante

In un villaggio dello stato indiano del Kerala, una donna è stata trovata 16 anni dopo la denuncia della sua scomparsa. Per tutto questo tempo, aveva vissuto nella casa di un vicino con l'uomo di cui era innamorata, secondo quanto riportato dalla stampa locale.

Sajitha scomparve nel 2010 all'età di 18 anni e la sua famiglia aveva perso ogni speranza di ritrovarla. Anche il suo compagno, Rahman, che ora ha 34 anni, scomparve tre mesi dopo in seguito a una discussione con i suoi genitori. Tuttavia, questa settimana il fratello della giovane la ha vista per caso e gli indizi lo hanno portato in un altro villaggio, dove Rahman e Sajitha vivevano in una casa in affitto.

La coppia ha tenuto segreta la loro relazione perché appartengono a religioni diverse e temono che le loro famiglie possano ostacolare il loro amore. La polizia ha cercato Sajitha ovunque, ma non era mai riuscita a trovarla e non aveva mai sospettato del vicino di casa, poiché nessuno sapeva della relazione.

Rahman aveva una stanza separata nella casa dei suoi genitori, che tenevano sempre chiusa a chiave e non permetteva a nessuno di entrare. I parenti e i vicini dell'uomo credevano che avesse problemi mentali.

Ora un tribunale locale ha stabilito che Rahman e Sajitha possono vivere insieme.